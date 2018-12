Barry Harris à Boulogne-Billancourt en 1987 (1/2)

Nous fêtons aujourd’hui-même le 89ème anniversaire de Barry Harris, né le 15 décembre 1929, à Detroit. Un anniversaire qui ne fera pas forcément les gros titres des médias et pourtant il s’agit bien d’une légende. C’est, tout d’abord, un pianiste admiré qui a joué avec Miles Davis, Cannonball Adderley, Dexter Gordon, Hank Mobley, Yusef Lateef et Coleman Hawkins, pour ne citer qu'eux. C’est aussi un professeur recherché qui donne des conférences dans les universités et des master classes dans le monde entier. Ses propres maîtres sont Bud Powell qui représente pour lui l’épitome du jazz et Thelonious Monk aux côtés duquel il a trouvé refuge, dans les années 70, auprès de la baronne Pannonica de Koenigswarter...

Barry Harris (piano)

Niels-Henning Ørsted Pedersen (contrebasse)

Art Taylor (batterie)