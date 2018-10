Barney Wilen à Paris en 1985

Né à Nice, le 4 mars 1937, d'une mère française et d'un père américain, Barney Wilen aura suscité l’admiration chez les uns et un peu de jalousie chez les autres. Tellement jeune, tellement beau et surtout tellement doué. A 18 ans, il connaît la gloire à Saint-Germain-des-Prés. A 20 ans, en 1957, Miles Davis l’engage aux côtés du pianiste René Urtreger, du contrebassiste Pierre Michelot et du batteur Kenny Clarke, pour enregistrer la bande originale du film de Louis Malle « Ascenseur Pour L'échafaud ». Deux ans plus tard, il est à New York avec Thelonious Monk, puis Art Blakey et les Jazz Messengers pour la musique d’un autre film, « Les Liaisons Dangereuses 1960 » de Roger Vadim. On pourrait citer également Roy Haynes, Bud Powell, John Lewis et d’autres stars de l’époque mais on va faire mieux : écouter Barney Wilen, avec son propre quintet qui était constitué, en 1985, du guitariste Philippe Petit, du pianiste Zool Fleischer, du contrebassiste Riccardo Del Fra et du batteur Oliver Johnson…

Barney Wilen (saxophone soprano, saxophone ténor)

Philippe Petit (guitare)

Zool Fleischer (piano)

Riccardo Del Fra (contrebasse)

Oliver Johnson (batterie)