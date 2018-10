Barney Wilen à Nice en 1987

Dandy flegmatique, authentique musicien de jazz qui n’aura jamais cédé aux sirènes commerciales, en 40 ans de carrière Barney Wilen a réalisé un parcours sans faute. On choisira sciemment de gommer quelques aspérités pour se concentrer sur son phrasé de velours, ce son de saxophone ténor caressant qui lui est propre et qui, plus que toute autre considération, aura contribué à faire de lui l’une de nos légendes du jazz ! Une légende qui fut mise en images par Loustal et Paringaux dans « Barney Et La Note Bleue », bande-dessinée parue en 1987, année même de ce concert. Nous sommes sur les hauteurs de Nice, sa ville natale, au Centre Culturel de Cimiez...

Barney Wilen (saxophone ténor)

Philippe Petit (guitare)

Dominique Lemerle (contrebasse)

Sangoma Everett (batterie)