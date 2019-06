B.B. King à Nice en 1985 (1/2)

B.B. King a travaillé comme conducteur de machine agricole dans une plantation, tout en chantant du gospel dans les églises baptistes et en jouant de la guitare au sein du Famous St. John’s Quartet. C’est par amour de cette guitare, lorsqu’une bagarre éclate entre deux clients et provoque un grave incendie pendant l’un de ses concerts en 1949, qu'il commet l’imprudence de se jeter dans le brasier pour récupérer son instrument. Il apprendra un peu plus tard que cette rixe avait éclaté à cause d’une jeune femme dénommée Lucille…

B.B. King (voix et guitare)

James 'Boogaloo' Bolden (trompette)

Eddie Synigal (saxophone ténor)

Eugene Carrier (piano et orgue)

Leon Warren (guitare)

Russell Jackson (basse)

Tony Coleman (batterie)