B.B. King à Nice en 1984 (1/2)

B.B. King à la Grande Parade du Jazz à Nice le 09 juillet 1984.

La carrière du guitariste et chanteur B.B. King a duré plus de 65 ans. Il a placé de nombreux blues en tête des ventes de disques et il aura également ouvert une véritable brèche dans la ségrégation raciale. Une légende du blues…

B.B. King (guitare, voix)

James Bolden (trompette)

Eddie 'Cleanhead' Vinson (saxophone alto)

Edgar Synigal (saxophone ténor)

Eugene Carrier (piano, orgue)

Leon Warren (guitare)

Russell Jackson (basse)

Calep Ephrey Jr. (batterie)

Every Day I Have The Blues (Peter Chatman)

Sweet Little Angel (B.B. King, Jules Taub)

When It All Comes Down (Joe Sample, Will Jennings)

Just A Dream (On My Mind) (Big Bill Broonzy)

Rock Me Baby (B.B. King, Joseph Bihari)

Caldonia (Fleecie Moore)

I Just Can't Leave Your Love Alone (Joe Sample, Will Jennings)

Evil Gal Blues (Leonard Feather)