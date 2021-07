B.B. King à Nice en 1984 (2/2)

B.B. King à la Grande Parade du Jazz à Nice le 09 juillet 1984.

Sur les hauteurs de Nice, dans les Jardins de Cimiez, on se souvient des odeurs alléchantes de socca niçoise, cette délicieuse galette de pois chiche, et des nombreuses spécialités créoles préparées par un chef venu spécialement de la Nouvelle Orléans. Lui, il vient du Mississipi, avec cette voix et ce son de guitare inimitables : sa majesté B.B. King…

B.B. King (guitare, voix)

James Bolden (trompette)

Eddie 'Cleanhead' Vinson (saxophone alto)

Edgar Synigal (saxophone ténor)

Eugene Carrier (piano, orgue)

Leon Warren (guitare)

Russell Jackson (basse)

Calep Ephrey Jr. (batterie)

The Thrill Is Gone (Roy Hawkins, Rick Darnell)

It's Just A Matter Of Time (Brook Benton, Clyde Otis, Belford Hendricks)

Better Not Look Down (Joe Sample, Will Jennings)

B.B. King à la Grande Parade du Jazz à Nice le 10 juillet 1984

Paying The Cost To Be The Boss (B.B. King)

I've Got A Mind To Give Up Living (B.B. King)

Caldonia (Fleecie Moore)

It's Just A Matter Of Time (Brook Benton, Clyde Otis, Belford Hendricks)

Evil Gal Blues (Leonard Feather)

The Thrill Is Gone (Roy Hawkins, Rick Darnell)