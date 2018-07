B.B. King à Nice en 1984 (2/2)

Après le rappel de son concert de la veille (celui du 9 juillet) avec l’un de ses titres emblématiques, « The Thrill Is Gone », nous retrouvons B.B. King, le 10 juillet 1984. Apparemment les techniciens n’ont pas pu effectuer de balance pour ce deuxième concert car la prise de son va mettre quelques minutes à s’installer… Mais, pas de panique, le roi du blues est bien là !

B.B. King (guitare et chant)

James 'Boogaloo' Bolden (trompette)

Eddie ‘Cleanhead’ Vinson (saxophone alto)

Edgar Synigal (saxophone ténor)

Eugene Carrier (piano, orgue)

Leon Warren (guitare)

Russell Jackson (basse)

Calep Emphrey Jr. (batterie)

The Thrill Is Gone (Roy Hawkins, Rick Darnell)

Paying The Cost To Be The Boss (B.B. King)

I've Got A Mind To Give Up Living (B.B. King)

Caldonia (Fleecie Moore)

It's Just A Matter Of Time (Brook Benton, Clyde Otis, Belford Hendricks)

Evil Gal Blues (Leonard Feather)

The Thrill Is Gone (Roy Hawkins, Rick Darnell)

