B.B. King à Nice en 1984 (1/2)

Ça y est c’est l’été et ça sent bon les festivals estivaux ! Dans les Jardins de Cimiez, nous avons le choix entre la socca niçoise, délicieuse galette de pois chiche cuite sur une plaque ronde et les nombreuses spécialités créoles préparées par un chef venu, tout spécialement, de la Nouvelle Orléans... Lui, il vient du Mississipi et c’est une véritable légende du blues : B.B. King !

B.B. King (guitare et chant)

James 'Boogaloo' Bolden (trompette)

Eddie ‘Cleanhead’ Vinson (saxophone alto)

Edgar Synigal (saxophone ténor)

Eugene Carrier (piano, orgue)

Leon Warren (guitare)

Russell Jackson (basse)

Calep Emphrey Jr. (batterie)

Every Day I Have The Blues (Peter Chatman)

Paying The Cost To Be The Boss (B.B. King)

Sweet Little Angel (B.B. King)

When It All Comes Down (I'll Still Be Around) (Joe Sample, Will Jennings)

Just A Dream (On My Mind) (Big Bill Broonzy)

Rock Me Baby (B.B. King)

Caldonia (Fleecie Moore)

Debra Boston (voix)

I Just Can't Leave Your Love Alone (Joe Sample, Will Jennings)

Evil Gal Blues (Leonard Feather)