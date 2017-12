Art Pepper à Paris en 1981 (2/2)

Art Pepper fut l’un des premiers saxophonistes à se démarquer de l’héritage de Charlie Parker, à la fin des années cinquante, en ouvrant pour le saxophone alto, de nouvelles voies stylistiques. Il fut aussi, après Tony Scott, et à l’instar de Jimmy Giuffre, l’un des premiers à imposer la clarinette dans le jazz moderne et à sortir cet instrument du style New Orleans dans lequel il était un peu cantonné. Sa dernière tournée européenne fut un peu chaotique, la fatigue se mêlant à quelques tensions artistiques. Mais cela aura pour conséquence d’assouplir les inhibitions et de nous offrir de longues improvisations chargées d’émotion…

Art Pepper (saxophone alto)

Milcho Leviev (piano)

Bob Magnusson (contrebasse)

Carl Burnett (batterie)

Yours Is My Heart Alone (Franz Lehár, Fritz Löhner-Beda, Ludwig Herzer)

Avalon (Al Jolson, Buddy DeSylva, Vincent Rose)

Patricia (Art Pepper)

Rhythm-A-Ning (Thelonious Monk)

That’s Love (Art Pepper)