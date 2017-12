Art Pepper à Paris en 1981 (1/2)

Le saxophoniste et clarinettiste Art Pepper est une légende. Si ses frasques et son côté sulfureux ont souvent pris le dessus, on ne devrait jamais oublier qu’il s’agit avant tout d’un très grand musicien. Certes, dès l’adolescence, il est confronté à de sérieux démêlés sentimentaux et à des addictions en tout genre. Il vivra l'enfer une grande partie de sa vie, confronté au manque d’argent permanent ou même à la privation d’instrument qu’il gageait pour rembourser ses dettes. Alternant prison et cures de désintoxication, il ne sortait parfois que le temps d’une tournée ou de séances de studio. Heureusement, de nombreux disques témoignent de son génie et certains concerts restent inoubliables, comme celui que nous avons retrouvé dans nos précieuses archives Ina - Radio France…

Art Pepper (saxophone alto)

Milcho Leviev (piano)

Bob Magnusson (contrebasse)

Carl Burnett (batterie)

Ophelia (Art Pepper)

Mambo Koyama (Art Pepper)

Here's That Rainy Day (Jimmy Van Heusen, Johnny Burke)

Landscape (Art Pepper)