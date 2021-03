Art Pepper à Paris en 1981 (2/2)

Art Pepper à l'Espace Cardin à Paris le 19 mai 1981.

Les frasques d'Art Pepper, son côté sulfureux ont souvent pris le dessus mais on ne devrait jamais oublier qu’on a à faire à un musicien surdoué. À 17 ans, il est déjà l’un des brillants solistes de l’orchestre de Stan Kenton. Puis, à la fin des années 50, il se démarque de l’héritage de Charlie Parker, en ouvrant de nouvelles voies stylistiques pour le saxophone alto. Avec Tony Scott et Jimmy Giuffre, il est aussi l’un des premiers à sortir la clarinette du style traditionnel dans lequel elle était cantonnée et à imposer cet instrument dans le jazz moderne…

Art Pepper (saxophone alto, clarinette)

Milcho Leviev (piano)

Bob Magnusson (contrebasse)

Carl Burnett (batterie)

Yours Is My Heart Alone (Franz Lehár, Fritz Löhner-Beda, Ludwig Herzer)

Avalon (Al Jolson, Buddy DeSylva, Vincent Rose)

Patricia (Art Pepper)

Rhythm-A-Ning (Thelonious Monk)

That’s Love (Art Pepper)