Art Pepper à Paris en 1981 (1/2)

Art Pepper à l'Espace Cardin à Paris le 19 mai 1981.

La vie du saxophoniste et clarinettiste Art Pepper est un roman sombre : démêlés sentimentaux, addictions en tous genres, manque d’argent, privation de son instrument qu’il gageait pour rembourser ses dettes. Il n'a vécu que 57 ans et aura passé près de 15 ans en prison si l'on additionne toutes ses condamnations. Il en sortait le temps d’une tournée, alternant avec les cures de désintoxication. Heureusement, pour témoigner de son génie, il reste les disques. Et il y a aussi un concert inoubliable dans nos archives Ina - Radio France…

Art Pepper (saxophone alto)

Milcho Leviev (piano)

Bob Magnusson (contrebasse)

Carl Burnett (batterie)

Ophelia (Art Pepper)

Mambo Koyama (Art Pepper)

Here's That Rainy Day (Jimmy Van Heusen, Johnny Burke)

Landscape (Art Pepper)