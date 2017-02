Art Blakey And The Jazz Messengers à Nice en 1983

The Jazz Messengers, nom de groupe mythique… Créé en 1953 par le pianiste Horace Silver et le batteur Art Blakey, actif pendant plus de trente ans, il fut un peu le mètre-étalon du hard bop, certains considérant même qu’il en était la définition. Sous l’impulsion d’Art Blakey, les Jazz Messengers offriront un formidable tremplin à de très nombreux talents émergeants qui d’ailleurs ne tarderont pas à devenir des artistes majeurs. Pour ne citer qu’eux, Lou Donaldson, Kenny Dorham, Clifford Brown, Curly Russel, Hank Mobley, Donald Byrd, Johnny Griffin, Lee Morgan, Benny Golson, Bobby Timmons, Wayne Shorter, Cedar Walton, Freddie Hubbard, Curtis Fuller, Keith Jarrett, Chick Corea, McCoy Tyner, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Terence Blanchard, Wallace Roney et Kenny Garrett, ont tous, à un moment de leur carrière, fait partie des Jazz Messengers…

Terence Blanchard (trompette)

Donald Harrison (saxophone alto)

Jean Toussaint (saxophone ténor)

Johnny O'Neal (piano)

Lonnie Plaxico (contrebasse)

Art Blakey (batterie)

Duck’s Soup (Donald Harrison)

Witch Hunt (Wayne Shorter)

Polka Dots And Moonbeams (Jimmy Van Heusen)

Moanin’ (Bobby Timmons)

Fuller Love (Bobby Watson)