Art Blakey à Paris en 1974 (1/2)

Il aurait eu 100 ans hier ! Art Blakey est né le 11 octobre 1919, à Pittsburgh en Pennsylvanie, et il aura pris une part importante dans l’évolution du jazz, tant par son tempo infaillible qu’en tant que découvreur de talents. En 1953, il a fondé, avec la complicité du pianiste Horace Silver, les Jazz Messengers, un groupe qui fut le mètre-étalon de ce style de jazz qu’on appelle hard bop. Pour fêter le centenaire de sa naissance comme il se doit, nous souhaitions trouver quelque chose d’original. Pas le concert du 22 novembre 1958, à l’Olympia, ni celui capté, quelques semaines plus tard, dans l’ambiance surchauffée du Club Saint-Germain. Nous avons fouillé dans nos archives Ina - Radio France et avons restauré un enregistrement jamais paru au disque : un concert dont seulement trois extraits avaient été diffusés, à l’époque, à la radio...

Art Blakey (batterie)

Olu Dara (trompette)

Carter Jefferson (saxophone soprano & ténor)

Cedric Lawson (piano)

Stafford James (contrebasse)

Blues March (Benny Golson)

(Benny Golson) ‘Round Midnight (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Whisper Not (Benny Golson)

(Benny Golson) Ugetsu (Cedar Walton)

(Cedar Walton) A Night In Tunisia (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli)