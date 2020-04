Aretha Franklin à Antibes en 1970

Aretha Franklin au Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins le 21 juillet 1970.

Aretha Franklin chante, dès son plus jeune âge, dans la chorale de son père, le célèbre pasteur baptiste et militant des droits civiques, Clarence L. Franklin. Puis, elle est découverte par le producteur John Hammond et signe, à l’âge de 18 ans, un contrat avec la maison de disques Columbia. Il lui faut attendre 1967 et son transfert chez Atlantic pour connaître un véritable succès. « Quand je suis allé chez Atlantic Records, ils m'ont juste assise près du piano et les tubes ont commencé à naître ». Son association avec les producteurs Jerry Wexler et Arif Mardin est fructueuse et donne naissance à des enregistrements parmi les plus influents des années 60, tels que « Respect », « (You Make Me Feel Like) A Natural Woman » et « Think ». Autant de chansons intemporelles qui vont rapidement lui faire gagner le surnom de 'Queen of Soul'. Elle devient même l’artiste féminine comptabilisant le plus de titres dans les classements. A ce jour, elle a vendu 75 millions de disques et totalise 18 Grammy Awards.

Mais elle reste à jamais liée au gospel et au jazz et a toujours intégré, à son chant, cette part essentielle de son héritage, comme lors du concert qu'elle donnait, le 21 juillet 1970, dans le cadre du festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins...

Aretha Franklin (piano, voix)

Donald Towns, John Wilson, Charles Horse et Clay Robinson (trompette)

Chancey Outcalt et René Pitts au trombone, Louis Barnett, Miller Brisker, Donald Walden et Charlie Gabriel (saxophones)

Truman Thomas (orgue)

Ted Sheely (piano)

Leslie Harvey (guitare)

Melvin Jackson (basse)

Hindel Butts (batterie)

Evelyn Green, Almeta Latimer et Wyline Ivy (choeurs)

(I Can't Get No) Satisfaction (Mick Jagger, Keith Richards)

Respect (Otis Redding)

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Gerry Goffin, Carole King, Jerry Wexler)

I Say A Little Prayer (Burt Bacharach, Hal David)

Eleanor Rigby (Paul McCartney, John Lennon)

(Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone (Aretha Franklin, Teddy White)

Tighten Up (Merl Saunders)

Put On A Happy Face (Lee Adams, Charles Strouse)

A Brand New Me (Kenneth Gamble, Theresa Bell, Jerry Butler)

Doctor Feelgood (Aretha Franklin, Teddy White)

You Send Me (Sam Cooke)

Spirit In The Dark (Aretha Franklin)

à lire aussi article Le monde de la musique rend hommage à Aretha Franklin

[première diffusion le 29 avril 2017]