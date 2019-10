Anita O'Day à Antibes Juan-les Pins en 1966 (1/2)

Anita O'Day est née à Chicago le samedi 18 octobre 1919. Nous fêtons donc, en cette fin de semaine, le centenaire de sa naissance ! Elle est un cas à part, dans l’histoire du jazz. Admirée par les musiciens pour son sens du rythme et l’élégance de son phrasé, dès ses premières apparitions (dans les années 40, au sein du big band de Gene Krupa ou celui de Stan Kenton), elle brise l'image traditionnelle de la chanteuse de jazz, refuse de s’en tenir au stéréotype féminin, n’hésite pas à affronter le clan mâle de l’orchestre et parvient à être perçue comme une véritable musicienne. Le 6 juillet 1958 fut le plus beau jour de sa vie. Elle était l’une des vedettes du Newport Jazz Festival et du documentaire « Jazz On A Summer’s Day », un film qui va grandement contribuer à accroître sa popularité...

Anita O'Day (voix)

Tete Montoliu (piano)

Eric Peter (contrebasse)

John Poole (batterie)

Jordu (Duke Jordan)

(Duke Jordan) Let’s Fall In Love (Harold Arlen, Ted Koehler)

(Harold Arlen, Ted Koehler) Fly Me To The Moon (Bart Howard)

(Bart Howard) ‘S Wonderful / They Can’t Take That Away From Me (George Gershwin, Ira Gershwin)

(George Gershwin, Ira Gershwin) Tea For Two (Vincent Youmans, Irving Caesar)

Anita O'Day - Newport Jazz Festival 1958 (afternoon show)

Sweet Georgia Brown (Ben Bernie, Maceo Pinkard, Kenneth Casey)

(Ben Bernie, Maceo Pinkard, Kenneth Casey) Tea For Two (Vincent Youmans, Irving Caesar)

(Vincent Youmans, Irving Caesar) Four (Miles Davis)

(Miles Davis) Have You Met Sir Jones ( Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Richard Rodgers, Lorenz Hart) ‘S Wonderful / They Can’t Take That Away From Me (George Gershwin, Ira Gershwin)

(George Gershwin, Ira Gershwin) Varsity Drag (Lew Brown, Buddy DeSylva, Ray Henderson)

Anita O'Day - Newport Jazz Festival 1958 (evening show)

Have You Met Sir Jones (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

(Richard Rodgers, Lorenz Hart) Honeysuckle Rose (Fats Waller, Andy Razaf)

(Fats Waller, Andy Razaf) Varsity Drag (Lew Brown, Buddy DeSylva, Ray Henderson)

Anita O'Day - Live At Mingo's (Trio Records ‎– PAP-9059)

Stardust (Hoagy Carmichael, Mitchell Parish) 05:31