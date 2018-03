Al Jarreau en 1981 à Juan-les-Pins (1/2)

La carrière d’Al Jarreau fut sans frontières musicales. Il le disait d'ailleurs lui-même : « Je déteste les étiquettes, j’aime les musiques, le mélange des genres, et je ne m’en guérirai jamais, même si on me reproche de faire du commercial ». Tout le monde ne lui aura pas reproché, puisque sa joie communicative de chanter aura fait de lui le seul artiste à avoir remporté sept Grammy Awards dans trois catégories différentes (jazz, pop et rhythm and blues), le tout, sur quatre décennies! Certains de ses détracteurs critiquaient aussi ses acrobaties vocales, sa virtuosité un peu trop démonstrative, avec des mimiques parfois proches de la caricature. Il répondait, avec douceur et humilité : « Ma principale contribution à la musique aura été d'introduire de la rythmique dans le registre vocal ». Son premier album, en 1960, passera complètement inaperçu. C’est dix ans plus tard, en écrivant ses propres chansons, qu'il rencontre enfin son public. Et il lui faudra attendre 1981 pour connaître la consécration, avec l’album « Breakin’ Away ». On le retrouve précisément lors de cette période charnière. Au moment du concert, le disque vient tout juste de paraître…

Al Jarreau (chant)

Tom Canning (piano)

Peter Robinson (claviers)

Darek Jackson (basse)

Ralph Humphrey (batterie)

Malando Gassama (percussions)

Easy (Al Jarreau, Jay Graydon, Tom Canning)

Distracted (Al Jarreau)

Agua De Beber (Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes)

Raggedy Ann (Al Jarreau)

Never Givin' Up (Al Jarreau, Tom Canning)

Take Five (Paul Desmond)

Your Song (Elton John, Bernie Taupin)

