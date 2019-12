Abbey Lincoln à Nancy en 1980 (2/2)

Anna Marie Wooldridge a changé d'identité, devenant Abbey Lincoln en hommage au président Abraham Lincoln qui avait aboli l’esclavage aux Etats-Unis. Un début de carrière glamour car, plus que sa voix envoûtante inspirée de Billie Holiday, c’est sa grande beauté qui séduit le public. Elle renonce pourtant aux artifices afin de porter ses idéaux. Sa rencontre, en 1960, avec le batteur Max Roach est déterminante. Il l’incite à refuser la facilité d’une carrière commerciale et à poursuivre sa quête de respect et d’égalité en choisissant l’activisme pour la reconnaissance des droits civiques…

Abbey Lincoln (voix)

Archie Shepp (saxophone ténor, saxophone soprano)

Mal Waldron (piano)

James Leary (contrebasse)

Doug Sides (batterie)

Sophisticated Lady (Duke Ellington)

(Duke Ellington) Blue Nile (Alice Coltrane)

(Alice Coltrane) Left Alone (Billie Holiday, Mal Waldron)

(Billie Holiday, Mal Waldron) What Are You Doing The Rest Of Your Life? (Michel Legrand, Alan Bergman, Marilyn Bergman)

(Michel Legrand, Alan Bergman, Marilyn Bergman) When Malindy Sings (Paul Laurence Dunbar, Oscar Brown Jr.)

(Paul Laurence Dunbar, Oscar Brown Jr.) Straight Ahead (Mal Waldron, Abbey Lincoln, Earl Baker)

Abbey Lincoln - You Gotta Pay The Band (Verve Records ‎– 511 110-2)

Bird Alone (Abbey Lincoln)