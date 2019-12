Abbey Lincoln à Nancy en 1980 (1/2)

Abbey Lincoln, chanteuse au timbre envoûtant, compositrice et parolière très originale, très belle femme qui fut également comédienne, engagée politiquement, militante pour les droits civiques. Un premier album intitulé « Abbey Lincoln's Affair, A Story Of A Girl In Love » sous la direction de Benny Carter en 1957. Un implacable plaidoyer contre le racisme, l’incontournable « We Insist! Freedom Now Suite » en 1960, avec son futur mari le batteur Max Roach et avec le chanteur poète et dramaturge Oscar Brown Jr.. Un film en 1968, « For Love Of Ivy », dans lequel elle partage l’affiche avec Sidney Poitier sur une musique de Quincy Jones…

Abbey Lincoln (voix)

Philip Bryant (piano)

James Leary (contrebasse)

Doug Sides (batterie)

Archie Shepp (saxophone ténor)

Mal Waldron (piano)

Painted Lady On The Stage (Abbey Lincoln)

(Abbey Lincoln) God Bless The Child (Billie Holiday, Arthur Herzog Jr.)

(Billie Holiday, Arthur Herzog Jr.) Long As You're Living (Julian Priester, Tommy Turrentine)

(Julian Priester, Tommy Turrentine) Golden Lady (Stevie Wonder)

(Stevie Wonder) Love Having You Around (Stevie Wonder, Syreeta Wright)

(Stevie Wonder, Syreeta Wright) Caged Bird (Abbey Lincoln)

(Abbey Lincoln) Snake Out (Mal Waldron)