Trop de notes, mon cher Mozart !

Rolando Villazon mène l’enquête sur les rapports entre l’extravagance, l’excès sous toutes ses formes, et le génie. Où il sera question d’une Infante archi-bizarre du XVIIe siècle italien, de Lewis Carroll mis en musique par György Ligeti, de Chopin joué au clavecin par Wanda Landowska, qui n’avait peur de rien !

Mais au fait, le génie est-il toujours et forcément extravagant ? Non, certes, et heureusement !

Avec la voix de Salvador Dali et celle de Kurt Schwitters psalmodiant sa Ursonate… Et pour finir un hommage au « grand ami de l’humanité », Wolfgang Amadeus !

Programmation musicale

Salvador Dali

La Folie

Salvador Dali, voix

WIP Records 863001

Andrea Falconieri

Sonata detta l'Infante arcibizzarra

Europa Galante, dir. Fabio Biondi

Opus 111 OPS 30-186

José Maria Cano

Luna : Un gitano sin su honor

Rolando Villazon, ténor / Orchestre de la Commune de Madrid, dir. Placido Domingo

Virgin Classics 3654742

Salvador Dali

Le Génie

Salvador Dali, voix

WIP Records 863001

Jean-Sébastien Bach

Suite française n° 6 en mi majeur BWV 817 : II. Courante / III. Sarabande

Glenn Gould, piano

CBS MK 42267

Kurt Schwitters

Ursonate (Onomatopée)

Kurt Schwitters, diction

Sub Rosa SR 195

Dimitri Chostakovitch

Lady Macbeth du district de Mtsensk op. 29 : Interlude

Orchestre Philharmonique de Londres, dir. Mstislav Rostropovitch

Warner Classics 0825646483204

György Ligeti

Nonsense Madrigals

The King's Singers / Philharmonia Orchestra, dir. Esa Pekka Salonen

Sony SK 62311

Frédéric Chopin

Mazurka en ut majeur op. 56 n° 2

Wanda Landowska, clavecin

Testament SBT 1380

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni, Premier Acte : Finale

Diana Damrau, Joyce Di Donato, Mojca Erdmann, sopranos / Rolando Villazon, ténor / Ildebrando D’Arcangelo, Luca Pisaroni, Konstantin Wolff, barytons-basses

Ensemble Vocal Rastatt / Orchestre de Chambre Mahler, dir. Yannick Nézet-Séguin

Deutsche Grammophon DGG 4779878