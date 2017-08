Parce que c'était lui, parce que c'était moi

Rolando Villazon évoque les amitiés, les amours passionnelles entre les artistes, qu’ils pratiquent ou non la même discipline, les œuvres écrites en collaboration où l’on ne sait plus où commence l’œuvre de l’un et où finit celle de l’autre : Montaigne et La Boétie, Apollinaire et Poulenc, Mozart et Haydn, mais aussi Daniel Barenboïm et Martha Argerich…

Avec la voix de Carlos Fuentes clamant son attachement indéfectible pour Gabriel Garcia Marquez… Et pour finir un hommage au « grand ami de l’humanité », Wolfgang Amadeus !

Programmation musicale

Claudio Monteverdi

Tornate, o cari baci (VIIème Livre de Madrigaux)

Rolando Villazon et Topi Lehtipuu, ténors / Le Concert d’Astrée, dir. Emmanuelle Haïm

Virgin Classics 3633502

Cristofano Malvezzi

L'Armonia delle sfere (La Pellegrina)

Ensemble Huelgas, dir. Paul Van Nevel

Sony S2K 633362

Francis Poulenc

Le Bestiaire (poèmes de Guillaume Apollinaire) : IV. Le Dauphin / V. L’Ecrevisse

Pierre Bernac, baryton / Francis Poulenc, piano

Ades 14114-2

Entretien de Mario Vargas Llosa avec Gérard de Cortanze

Enregistrement France Culture (A voix nue) 1993

José Pablo Moncayo-Garcia

Huapango

Orchestre Philharmonique des Amériques, dir. Alondra de La Parra

Sony 88697704412

Giuseppe Verdi

La Traviata : Acte I, Prélude

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, dir. Carlo Maria Giulini

EMI 7636282

Giuseppe Verdi

La Traviata : Acte I, Prélude

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, dir. Riccardo Muti

Sony S2K 52486

Entretien de Carlos Fuentes avec Pascale Casanova

Enregistrement France Culture (Les Mardis littéraires) 2003

Franz Schubert

Huit Variations sur un thème original pour piano à quatre mains en la bémol majeur D. 813

Martha Argerich et Daniel Barenboïm, piano à quatre mains

Deutsche Grammophon 479 3922

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en mi bémol majeur op. 64 n° 6 : IV. Finale Vivace

Quatuor Amadeus

Deutsche Grammophon 431145-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette à cordes n° 6 en mi bémol majeur K. 614 : IV. Allegro

Quatuor Amadeus / Cecil Aronowitz, 2e alto

Deutsche Grammophon 431149-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Cantate maçonnique Laut verkünde unsre Freude K. 623

Peter Schreier et Hans Peter Blochwitz, ténors / Andreas Schmidt, basse / Staatskapelle de Dresde, dir. Peter Schreier

Philips 422764-2