Partant d’une citation du poète Cesar Vallejo associant symboliquement la mort et l’araignée, Rolando Villazon part à la recherche des figures féminines archétypales. Où l’on croise des tarentelles pour exorciser la morsure de la tarentule, des Fileuses qui ne sont autres que les Parques, le Scarbo de Ravel, un Shiva à huit bras… ou une main gauche seule et désespérée contre un orchestre entier !

Mais l’araignée, c’est aussi l’hypnose, l’immobilité cosmique… et la tendresse souffrante de la Reine de la Nuit.

Avec la voix de Robert Desnos dans un des fragments subsistants de son œuvre radiophonique avant-guerre, et celle de Louise Bourgeois évoquant les travaux d’aiguille et les vengeances familiales… Et pour finir un hommage au « grand ami de l’humanité », Wolfgang Amadeus !

Programmation musicale

Albert Roussel

Le Festin de l'araignée : Joie et danse de l'araignée

Orchestre National Royal d'Ecosse, dir. Stéphane Denève

Naxos 8.572243

Giuseppe de Vittorio / Paolo Raffone / Filippo d’Eliso

Pizzica Taranta

Pino de Vittorio, vocal avec accompagnement

Empreinte digitale ED 13066

Gioacchino Rossini

La Danza, tarentelle napolitaine

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano / James Levine, piano

Decca 455513-2

Robert Desnos

Rêve (Fragment radiophonique)

Robert Desnos, diction

Document INA

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit : III. Scarbo

Martha Argerich, piano

Doremi DHR8029

Arunagirinathar

Tiruppugal : Tullu mada vel kai (Hymne shivaïte)

S. Tirugnanasambandan, vocal et talam

Ocora C 560197

Albert Roussel

Le Festin de l'araignée : Prélude

Orchestre National Royal d'Ecosse, dir. Stéphane Denève

Naxos 8.572243

Felix Mendelssohn

Romance sans paroles en ut majeur op. 67 n° 4 (La Fileuse)

Serge Rachmaninov, piano

Pearl 9457

Felix Mendelssohn

Romance sans paroles en ut majeur op. 67 n° 4 (La Fileuse)

Murray Perrahia, piano

Sony SK 66511

Maurice Ravel

Concerto pour la main gauche

Samson François, piano main gauche / Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dir. André Cluytens

EMI 2904472

Entretien avec Louise Bourgeois

Enregistrement France Culture 2003

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée, Acte I : O zitt're nicht mein lieber Sohn (récitatif et air de la Reine de la Nuit)

Cristina Deutekom, soprano / Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Georg Solti

Decca 414568-2