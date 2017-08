A la recherche de la tombe de Cortazar

Le saviez-vous ? Les Mexicains ont un rapport particulièrement gai à la mort ! Voici Rolando Villazon hantant le Cimetière Montparnasse à la recherche de la tombe de Julio Cortazar, l’auteur du mythique roman Marelle. Une légende voudrait d’ailleurs que Cortazar soit mort en écoutant le 2e mouvement du Concerto pour clarinette de Mozart…

Avant de trouver la tombe de l’écrivain grâce à un visiteur qui s’est proposé comme guide, Rolando croise d’autres tombes, chacune ouvrant une histoire et des musiques bien à elle : Susan Sontag, Carlos Fuentes, Samuel Beckett…

Sans oublier quelques notables apparitions : le musicien et poète cubain Silvio Rodriguez, ou une bande de Walkyries kitsch et débridées !

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Six Variations en ré majeur sur la Marche turque des Ruines d'Athènes op. 76

Sviatoslav Richter, piano

JVC VDC-1085

Astor Piazzolla / arrangement Sviatoslav Lips

Escualo

Gidon Kremer, violon / Friedrich Lips, bayan / Vladimir Tonkha, violoncelle / Sviatoslav Lips, contrebasse / Mark Pekarsky, percussions

Nonesuch 7559-79407-2

Igor Stravinsky

Variations (Aldous Huxley in memoriam)

Orchestre Symphonique de Londres, dir. Michael Tilson Thomas

RCA 09026-68865-2

Gabriel Fauré / André Messager

Souvenirs de Bayreuth

Eric Le Sage et Alexandre Tharaud, piano à quatre mains

Alpha 603

György Kurtag

Pas à pas – Nulle part op. 36 : V. Le Tout Petit Macabre

Kurt Widmer, baryton / Trio Orlando / Mircea Ardeleanu, percussions

ECM 461833-2

Giuseppe Verdi / orchestration Arturo Toscanini

Quatuor à cordes en mi mineur : I. Allegro

Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. André Prévin

Deutsche Grammophon DGG 463579-2

Leo Brouwer

La Region mas transparente : II. Movido

Niurka Gonzalez, flûte traversière / Maria del Henar-Navarro, piano

Colibri CD-024/2

José Maria Sanchez-Verdu

Aura : Interlude

Kammerensemble Neue Musik Berlin

Kairos 0013052KAI

Silvio Rodriguez

Hoy mi deber

Silvio Rodriguez, vocal avec accompagnement

DOM 1205

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour clarinette en la majeur K. 622 : II. Adagio

Robert Marcellus, clarinette / Orchestre de Cleveland, dir. George Szell

Sony Classical 82876867932/8

Juan José Mosalini

Buenas noches che bandoneon

Julio Cortazar, diction / Juan José Mosalini, bandonéon

Hexagone 193762

Igor Stravinsky

Pulcinella : XVIII. Vivo

Sinfonietta de Londres, dir. Esa Pekka Salonen

Sony SK 45965