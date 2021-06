Thomas Kuhn, un candide rock

Personnalité attachante du rock alternatif, il s’amuse et aime avec passion, mais la mort le prend par surprise, un soir de concert.

Aujourd’hui, 15 juin, je voudrais vous parler de Thomas Kuhn, mort le 15 juin 1996 à l’âge de vingt-huit ans.

Le Cri de la mouche est un de ces groupes qui naissent dans un lycée parisien, qui persévèrent et qui parviennent au Graal du contrat discographique. Au milieu des années 80, ils jouent une musique à la fois assez libre dans sa fusion de rock et de funk, mais très connotée seventies, comme si les Variations ou Led Zep s’étaient mis à chanter en français.

À la sortie du premier album, en 1987, le chanteur Thomas Kuhn a juste vingt ans, une belle gueule boudeuse et sexy, un petit je ne sais quoi de Mick Jagger – et il le sait, d’ailleurs.

Le deuxième album sort en 1991, sur un autre label – et cela ne marche pas tellement mieux, commercialement, même si la critique trouve attachant ce groupe à la fois insolent, candide et plutôt inspiré.

Le Cri de la mouche continue de tourner mais Thomas Kuhn pense déjà à autre chose. Il crée Tomawak, un autre projet plus soul, plus délirant, plus souriant, qui lui correspond peut-être un peu mieux, au fond. Des bulles de félicité et de bons sentiments, un sourire forcené… Les autres membres du Cri de la Mouche vivent aussi d’autres aventures de leur côté, comme le clavier Camille Bazbaz.

Nous écoutons :

J’aime tout le monde, une chanson du groupe Tomawak, projet de Toma Kuhn paru début 1996.