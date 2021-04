Spýros Samáras, compositeur olympique

Formé par Massenet, Delibes et Gounod, ce compositeur grec a légué à la postérité l’hymne des JO, qu’il avait peut-être oublié lui-même…

Aujourd’hui, 7 avril, je voudrais vous parler de Spýros Samáras, mort le 7 avril 1917 à l’âge de cinquante-cinq ans.

Si l’on considère que Spýros Samáras est un grand artiste dont l’œuvre et l’âme appartiennent aux Grecs seuls, on dira qu’il s’éteint le 25 mars 1917 et nous ne sommes pas au bon jour pour l’évoquer dans nos « Grands Macabres ». Si l’on se souvient de Spýros Samáras comme le compositeur d’une mélodie d’une portée et d’une puissance universelles, alors l’on dira qu’il est mort le 7 avril 1917.

D’ailleurs, c’est en cette année 1917 que survient un événement symbolique du point de vue du calendrier : au mois de novembre, en Russie, survient ce que le monde entier appellera à jamais la Révolution d’Octobre – car le monde est en novembre alors que la Russie est en octobre. Le monde orthodoxe avait préféré, des siècles plus tôt, avoir tort avec le soleil plutôt qu’avoir raison avec le pape – ce pape Grégoire XIII qui en 1582 décrète que le lendemain du jeudi 4 octobre sera le vendredi 15 octobre, pour rattraper le retard du calendrier sur la course des astres.

La Grèce ne consentira à abandonner le vieux calendrier de Jules César qu’en 1923, au bout d’une histoire dont les détails nous éloigneraient de Spýros Samáras dont nous pouvons dire, dès lors, qu’il est mort un 7 avril.

Nous écoutons :

L’Hymne olympique composé par Spyros Samaras tel qu’interprété par la Musique des gardiens de la paix de Paris dirigée par Désiré Dondeyne pour l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Grenoble en 1968.