Selena, la star et sa fan

D’une popularité immense auprès du public hispanique aux États-Unis comme du Mexique, elle a fait confiance à une admiratrice…

Aujourd’hui, 31 mars, je voudrais vous parler de Selena, morte le 31 mars 1995 à l’âge de vingt-trois ans.

Yolanda Saldívar est née à San Antonio, au Texas. Famille de huit enfants, petits boulots puis vocation tardive d’infirmière – elle est habilitée quelques semaines avant d’avoir trente et un ans. C’est à cette époque, en 1991, qu’elle va voir un concert de Selena. La chanteuse a vingt ans et Yolanda Saldívar est emportée par la passion. Elle commence à amasser les disques, les posters, les magazines mais cette frénésie de fan ne lui suffit pas : elle veut convaincre.

Elle fait le siège d’Abraham Quintanilla, le père de Selena, pour obtenir l’autorisation de créer un fan club à San Antonio. Plus de moitié de la population de la deuxième ville du Texas est hispanique et c’est une bonne idée d’y avoir une sorte d’ambassade, même si les Quintanilla ne sont pas installés très loin, à Corpus Christi, à cent cinquante kilomètres de là.

Le fan club de San Antonio démarre bien, la boutique Selena Etc fait de bonnes affaires ; on en ouvre même une deuxième, dont Yolanda Saldívar est évidemment directrice.

Nous écoutons :

Amor Prohibido, extrait de l’album du même nom en 1994 : la première fois qu’une chanson de Selena est n° 1 du classement US latin, celui de la pop hispanique aux Etats-Unis.