Renate Kern, des carrières et des noms

D’abord incarnation de l’américanisation de la musique populaire allemande, elle a négocié plusieurs virages artistiques autant qu’existentiels. Mais pas tous…

Aujourd’hui, 18 février, je voudrais vous parler de Renate Kern, morte le 18 février 1991 à l’âge de quarante-six ans.

Elle s’appelle Renate Kern, pour simplifier. À sa naissance, dans l’Allemagne en feu de janvier 1945, elle porte le nom de son père, Karl Poggensee, un des ingénieurs qui a mis en point les fusées V2. Après la guerre, il travaillera à la création d’une agence spatiale d’Allemagne de l’Ouest.

La petite Renate prend des cours de piano et de guitare avec sa maman pianiste. Et, à dix-sept ans, elle entre dans la carrière sous le nom de Renate Kern, d’abord comme choriste mais, à vingt ans, en 1965, elle sort ses premiers 45 tours. En Allemagne aussi, on se rêve américain. Ce n’est pas la vague yé-yé mais une forme très singulière de schlager réactualisé.

Nous écoutons : Kiss and Shake, le 45 tours inaugural de la carrière de Renate Kern, en 1965 – elle a tout juste vingt ans