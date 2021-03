Ratmir Chichkov, enfant prodige du rap russe

Il avait commencé à se produire sur scène avec sa mère dès son enfance, avant d’être révélé par une émission de téléréalité musicale et de connaître l’agitation des nuits moscovites.

Aujourd’hui, 22 mars, je voudrais vous parler de Ratmir Chichkov, mort le 22 mars 2007 à l’âge de dix-huit ans.

Sur internet, on trouve assez facilement Ratmir Chichkov dans des clips vidéo, casquette de travers sur le crâne, pantalon soigneusement trop grand, baskets neuves, postures martiales avec d’agressifs signes des mains – les doigts levés ou baissés pour dessiner des initiales. Le ciel est saturé de bleu, les voitures de sport prennent la pose, de très jeunes filles portent des maillots de bain exigus.

Évidemment, ça fait américain mais ces gens chantent et rappent en russe – le rap russe, c’est comme le vin australien, on est un peu surpris mais, à l’usage, on se demande pourquoi, tant cela est en fait assez naturel, après tout.

Donc Ratmir Chichkov n’est pas le plus vieux, dans ces vidéos. Il commence sa carrière au grand jour de la télévision et des réseaux sociaux alors qu’il a quinze ans à peine, lorsqu’il participe à la quatrième saison de l’émission « Star Factory », qui compte parmi les plus grosses audiences en Russie.

Nous écoutons :

Ne lyubish, une des chansons qui fait de Ratmir Chichkov une jeune vedette de la téléréalité musicale russe dans l’émission « Star Factory » en 2005.