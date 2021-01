Maurice Gibb, le troisième du trio

Avec ses frères Barry et Robin, il était une des voix des Bee Gees – la moins spectaculaire – en même temps que le directeur musical du groupe.

Aujourd’hui, 12 janvier, je voudrais vous parler de Maurice Gibb, mort le 12 janvier 2003 à l’âge de cinquante-trois ans.

Avec la famille Gibb, on parle toujours de prodiges, de grands chiffres, d’événements immenses. Alors, comme tout le monde est exceptionnel, on confond les frères Gibb. Alors il y a l’aîné, Barry Gibb, avec son falsetto incroyable sur les chansons de La Fièvre du samedi soir. Il y a Robin Gibb, avec son vibrato très aérien, qui est le frère jumeau de Maurice – Maurice Gibb qui harmonise dans le grave ou dans l’aigu, peu importe, il a une voix très souple mais pas une grande voix de soliste. Il joue de la basse, et de la guitare, et de la batterie, et du piano, et du synthé. C’est le directeur musical des Bee Gees, le groupe qu’il a créé avec Barry et Robin à la fin de leur enfance.

Et puis il y a aussi Andy Gibb, leur petit frère à tous les trois, qui ne fait pas partie du groupe mais pour qui ils écrivent des chansons. En mars 1978, Stayin’ Alive des Bee Gees cède la première place du Top 100 américain à (Love is) Thicker Than Water d’Andy Gibb, qui va perdre sa première place deux semaines plus tard au profit de Night Fever des Bee Gees. Mais les chansons d’Andy Gibb sont écrites par ses frères.

Nous écoutons :Lay It On Me, une chanson écrite et chantée par Maurice Gibb sur l’album 2 Years On de Bee Gees en 1970.