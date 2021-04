Marvin Gaye, une furie de famille

Il fut un des plus grands noms de la soul music mais également la victime d’une sorte de malédiction familiale.

Aujourd’hui, 1er avril, je voudrais vous parler de Marvin Gaye, mort le 1er avril 1984 à l’âge de quarante-quatre ans.

Il y a d’abord Marvin Gay – GAY – né le 1er octobre 1914. Une enfance terrifiante dans le Kentucky, avec un père violent qui tabasse sa femme et ses treize enfants et les menace régulièrement d’un revolver. Il est adolescent quand il se convertit au pentecôtisme avec sa mère et quitte la maison. Il va devenir un pasteur respecté de la House of God, une des branches du pentecôtisme, qui mêle à sa pratique des éléments du judaïsme orthodoxe. Un pasteur respecté mais un peu bizarre. Ses prêches sont enflammés, il possède le charisme de guérison, comme on dit chez les pentecôtistes, mais il a une manière de parler un peu efféminée, ce qui suscite facilement le sarcasme quand il a le dos tourné – il s’appelle Gay, après tout. Il finira par claquer la porte de son église quand elle refusera d’en faire un de ses plus hauts dignitaires.

Il aime bien porter des bas de femme à la maison mais il tient à faire savoir qui est le chef. Il a la main leste sur sa femme et sur ses enfants, à commencer par Marvin Gay Jr, son fils aîné, qui est né en 1939. Celui-ci ajoutera un E à son nom, pour éviter les jeux de mots, et il deviendra un des plus grands artistes de l’histoire de la soul music.

What’s Going On, qui est peut-être la chanson la plus célèbre de la carrière de Marvin Gaye, et qui est sortie en 1971 sur fond de brutalités policières aux Etats-Unis. Le 45 tours original s’est vendu à deux millions d’exemplaires.