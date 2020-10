Mario Lanza, le ténor de Hollywood

Cet Américain d’origine italienne s’est toujours tenu à mi-chemin de la discipline de l’opéra et de l’ivresse du cinéma. Et il pratiquait aussi de dangereux régimes amaigrissants.

Aujourd’hui, 7 octobre, je voudrais vous parler de Mario Lanza, mort le 7 octobre 1959 à l’âge de trente-sept ans.

On peut être le plus célèbre ténor du monde et pourtant ne pas faire l’unanimité dans le monde de l’art lyrique. Mario Lanza a beaucoup fait froncer les sourcils aux critiques d’opéra. Il ne maîtrise pas toujours tous les détails techniques, il n’a pas un grand souci de la cohérence dramatique dans son expression vocale, il ne résiste pas aux vanités de certains grands effets, ne tient pas toujours nettement sa ligne – pas son poids, mais sa ligne de chant.

Encore qu’on puisse parler de son poids, d’ailleurs. La Metro Goldwin Mayer a retardé une signature de contrat cinématographique parce qu’il avait atteint les 130 kilos. Et la presse s’est passionnée pendant des lustres pour ses régimes, toujours plus spectaculaires dans leurs résultats.

Nous écoutons : E lucevan le stelle, l’air de Mario à l’acte III de Tosca par Mario Lanza – une version assez hollywoodienne du chef d’œuvre de Puccini.