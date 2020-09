Lily Tembo, étoile filante au ciel de Zambie

Journaliste de radio et chanteuse, Lily T est morte à vingt-sept ans sans que l’on sache vraiment de quoi.

Aujourd’hui, 14 septembre, je voudrais vous parler de Lily Tembo, morte le 14 septembre 2009, à l’âge de vingt-sept ans.

On ne comprend pas toujours ce que cela veut dire, concrètement, de vivre dans un pays pauvre. Eh bien, par exemple, dans un pays pauvre, on peut ne pas savoir de quoi l’on meurt.

C’est ce qui arrive à Lily Tembo en septembre 2009.

Pourtant, elle s’est fait un nom dans la musique avec deux albums sous le nom de Lily T – le premier en 2004, le second en 2007, qui lui apporte deux récompenses suprêmes aux Ngoma – ce sont les victoires de la musique pour la Zambie –, le Ngoma de l’artiste féminine de l’année et le Ngoma de l’artiste de scène de l’année.

Nous écoutons :

Osalila, la chanson qui donne son titre au second album de Lily Tembo, paru en 2006, et qui avait fait d’elle une star en Zambie.