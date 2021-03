Lili Boulanger, un si fragile prodige

Malade depuis son enfance mais infiniment douée, elle laisse une œuvre miraculeuse et une sœur aînée qui marquera l’histoire de la musique en France.

Aujourd’hui, 15 mars, je voudrais vous parler de Lili Boulanger, morte le 15 mars 1918 à l’âge de vingt-quatre ans.

On s’en voudrait de ne parler de Lili Boulanger que comme d’un génie météorique, comme d’un phénomène aussi tragiquement précoce que fugace. On voudrait que son œuvre soit aujourd’hui plus grande que son souvenir. Et il est vrai que, lorsque l’on parle de la justice à faire aux compositrices, elle est un des premiers noms qui vient, tant il est notoire que la morte fait oublier l’artiste.

Elle n’est pas seulement la toute jeune femme vaillante qui affronte – mieux armée par son cœur que par la médecine – des monstres aux noms inquiétants, la maladie de Crohn, la tuberculose intestinale… Elle est une jeune géante qui commence à peine sa marche lorsqu’elle doit s’arrêter à jamais.

Nous écoutons :

Le Psaume 24 de Lili Boulanger enregistré en novembre 1968 par l’orchestre symphonique et le chœur de la BBC dirigés par Nadia Boulanger

