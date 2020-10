Steve Peregrin Took, le Hobbit hippie

Aujourd’hui, 27 octobre, je voudrais vous parler de Steve Peregrin Took, mort le 27 octobre 1980 à l’âge de trente et un ans. Compagnon de Marc Bolan avant l’envol de T Rex, il resta toujours un marginal – certes romanesque ! – de l’histoire du rock anglais.

Steven Ross Porter avait six ans quand est paru Le Seigneur des anneaux de Tolkien. Il s’identifie au personnage de Pérégrin Touque, cet Hobbit adolescent impulsif et insolent et, lorsqu’il devient musicien, il prend pour pseudonyme Steve Peregrin Took.

Il est d’abord batteur et cherche sa voie dans le grand tourbillon des groupes londoniens qui se font et se défont au hasard des rencontres et des opportunités. Sur les débris d’un quatuor rock, il se trouve être la moitié de Tyrannosaurus Rex. Le nom du duo est impressionnant, mais la réalité ne l’est pas vraiment. Marc Bolan et Steve Peregrin Took commencent par faire la manche dans le métro et sur les trottoirs. Took joue des bongos parce qu’il a dû vendre sa batterie pour payer son loyer.

Les deux jeunes gens – ils ont dix-huit et vingt ans – bricolent un rock mâtiné d’idées hippies – on mélange du folk avec des souvenirs de la Renaissance et des nursery rhymes, on joue assis par terre comme Ravi Shankar... Ça plait quand même un peu.

Steve Peregrin Took est un vrai marginal – beaucoup de drogues, des idées un peu bizarres parfois et cela finit comme un roman. En 1971, après une désastreuse tournée aux États-Unis, il est viré du duo.

Tyrannosaurus Rex devient T Rex, le plus grand groupe du glam rock, et Marc Bolan devient une star mondiale.