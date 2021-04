Tammy Wynette, près de son homme

Stand By Your Man, le plus grand succès de la carrière de Tammy Wynette, en 1968.

Aujourd’hui, 6 avril, je voudrais vous parler de Tammy Wynette, morte le 6 avril 1998 à l’âge de cinquante-cinq ans.

« Stand by your man, and show the world you love him » : c’est la morale de la chanson la plus célèbre qu’a enregistré Tammy Wynette. Une vision simplissime du rôle de la femme, qui doit rester auprès de son homme quoiqu’il arrive. Une chanson honnie par beaucoup de féministes, mais toujours aimée du public de country music, qui la classe toujours parmi les meilleurs titres de l’histoire du genre. Et malgré dix-sept autres chansons classées n° 1 des ventes de 45 tours de country à leur sortie, Stand By Your Man éclipse tous les autres titres qu’elle a écrits ou enregistrés. Pourtant, tout de sa vie ne ressemble pas à cette chanson.

Naissance dans le Mississipi au printemps 1942. Son père meurt d’une tumeur au cerveau quand elle a neuf mois. Enfance et jeunesse romanesque, mariage à dix-sept ans, trois enfants coup sur coup. Mais elle veut chanter. Son mari la plaque en lui disant « Allez, rêve, bébé. » Quelques années plus tard, il viendra à la fin d’un concert et lui demandera un autographe. Elle écrira « Allez, rêve, bébé ».

Elle aura quatre autres maris. Quelques mois après son cinquième mariage, gros titres dans la presse : on a enlevé Tammy Wynette. On l’a retrouvée à plus de cent kilomètres de Nashville, avec des ecchymoses et une pommette cassée : un homme masqué l’a agressée alors qu’elle faisait ses courses. Il l’a brutalisée, il l’a emmenée, et puis elle a réussi à lui échapper. Tout n’est pas clair mais la police ne pousse pas plus loin l’enquête : on l’a retrouvée, c’est l’essentiel. On saura après sa mort, une vingtaine d’années plus tard, que ce prétendu enlèvement avait servi à dissimuler que son mari lui avait salement arrangé le portrait.

Nous écoutons : Stand By Your Man, le plus grand succès de la carrière de Tammy Wynette, en 1968.