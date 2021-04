Kurt Cobain, comme cela devait finir…

Avec Smells Like Teen Spirit et le reste de l’épopée de Nirvana, il est devenu une légende de son vivant, avant une disparition qui semble très prévisible.

Aujourd’hui, 5 avril, je voudrais vous parler de Kurt Cobain, mort le 5 avril 1994 à l’âge de vingt-sept ans.

Vous connaissez les adolescents. À chaque génération, ils ont besoin d’un peu de romantisme noir. Et leurs parents ont besoin d’expliquer une classe d’âge qu’ils ne comprennent pas. Le désenchantement, le nihilisme affectif, la dépolitisation, l’anhédonisme des jeunes de la première moitié des années 1990, tout cela se trouve donc un visage, pour les journalistes de la presse sérieuse et chez les éducateurs : Kurt Cobain. Et, de même que certains adultes sauvaient leur âme dans les années 60 en aimant les Beatles ou les Rolling Stones de leurs enfants, des millions d’Occidentaux se penchent avec une curiosité bienveillante sur Nirvana, sur la chanson Smells Like Teen Spirit, sur Kurt Cobain.

C’est ce qui distingue sa destinée de celle de Jim Morrison ou de Janis Joplin, autres stars du rock habituées au scandale et mortes à l’âge de vingt-sept ans : ses frasques, ses doutes, ses éclairs de génie, ses phases de dépression, ses échecs, ses gloires, toute sa vie d’artiste se joue sous l’œil attendri des mêmes adultes qui se seraient pincé le nez vingt ans plus tôt. Que Kurt Cobain s’exprime dans un idiome extrême est même une garantie d’impunité. La ferveur de son désespoir lui assure une indulgence plénière et permanente, lui garantit que chaque fois qu’il annule un concert, qu’il vomit dans les loges d’une émission de télévision ou qu’il agresse un agent de sécurité, les comparaisons vont pleuvoir assez dru pour le protéger de toute réprobation – John Lennon, Arthur Rimbaud, saint Sébastien…

Nous écoutons : Smells Like Teen Spirit, titre iconique de la carrière de Kurt Cobain et de son groupe, Nirvana, parue sur l’album Nevermind en 1991.