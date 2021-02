Karen Carpenter et la fin du silence sur l’anorexie

Chanteuse et batteuse des Carpenters, elle est la première star dont la maladie a été publiquement considérée comme étant la cause de sa mort.

Aujourd’hui, 4 février, je voudrais vous parler de Karen Carpenter, morte le 4 février 1983 à l’âge de trente-deux ans.

Après la mort de Karen Carpenter, il y a une polémique surprenante. Les médecins disent que la cause de l'arrêt cardiaque est une intoxication au sirop d'ipéca, utilisé comme vomitif. Mais son frère Richard Carpenter tient à faire savoir que sa sœur ne prenait pas de sirop d'ipéca car si elle était anorexique, elle était une chanteuse professionnelle et n'aurait pas pris le risque d'endommager ses cordes vocales en se faisant vomir trop souvent. Mais qu'en revanche, il pouvait le certifier, elle prenait des laxatifs. Beaucoup de laxatifs. Et que jamais chez elle, chez ses parents, ou dans ses chambres d'hôtel en tournée, on n'avait trouvé de bouteilles vides de sirop d'ipéca.

Après, le débat s’est porté sur la capacité de certains anorexiques à cacher les indices de leur anorexie. Personne dans son entourage ne l'avait vu prendre de sirop d'ipéca, or les traces en étaient massives dans l'organisme de Karen Carpenter.

On peut dire que personne ne savait qu'elle était atteinte d'anorexie mentale ; mais tout le monde savait qu’elle avait un problème avec la nourriture. Quelques jours avant sa mort, elle retrouve un gros contingent de stars à un dîner après la cérémonie des Grammy Awards. Devant son amie Dionne Warwick, elle se retourne et, radieuse, elle montre ses fesses. « Hey look at me! I've got an ass! » J'ai un cul.

Elle sort de thérapie, elle a pris 15 kg. Tout le monde rigole. Enfin, elle est quand même assez maigre.

Nous écoutons :

(They Long To Be) Close To You, chanson de Burt Bacharach et Hal David dont la reprise par les Carpenters leur permet de toucher le grand public américain pour la première fois, avec la voix de Karen au premier plan.