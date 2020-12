Jonghyun, l’envers de la K-pop

Star d’un genre musical extraordinairement populaire – et pas seulement en Corée – mais tout aussi exigeant avec les artistes, il a mis fin à ses jours alors qu’il était au sommet de sa gloire.

Aujourd’hui, 18 décembre, je voudrais vous parler de Jonghyun, mort le 18 décembre 2017 à l’âge de vingt-sept ans.

« Je suis cassé de l’intérieur. La dépression qui me ronge doucement m’a finalement englouti tout entier. »

Des mots de solitude, des mots d’une effrayante lucidité, des mots d’une tragique banalité. La dépression, le suicide.

Jonghyun n’est pas le premier artiste pop coréen à se suicider – ni le dernier. Mais sa mort est une tragédie nationale. Il ne s’agit pas seulement du suicide de l’idole de millions d’adolescents, mais aussi la disparition d’un garçon idéal – beau, talentueux, à la fois parfaitement conforme au rêve collectif de réussite en Corée et capable de voler de ses propres ailes, d’aller plus loin que les seuls espaces d’expression arpentés par des centaines d’artistes et de groupes plus ou moins interchangeables.

Sa mort, ce n’est pas celle d’un artiste en échec ou d’un chanteur dont le groupe est en perte de vitesse. Au contraire : Jonghyun triomphe depuis 2008 comme chanteur principal du boys band SHINee –triomphe en Corée, mais aussi au Japon et, de plus en plus, dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Pendant plusieurs années, il a aussi animé une émission de radio quotidienne de minuit à deux heures du matin – ce qui n’a pas été très bon pour la régularité du sommeil des lycéens coréens.

Nous écoutons :

Shining, un titre de l’album Poet I Artist de Jonghyun, paru à titre posthume début 2018. Le jour de la sortie de l’album, il a été n° 1 des ventes mondiales sur iTunes