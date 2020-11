Joe C, le grand comparse

Il mesurait à peine plus d’un mètre mais il est devenu familier au vaste public du rappeur américain Kid Rock, dont il était le hype man.

Aujourd’hui, 16 novembre, je voudrais vous parler de Joe C, mort le 16 novembre 2000 à l’âge de vingt-six ans.

Dans une des vidéos les plus populaires montrant Joe C, on le voit avec un long tee shirt sur lequel il a écrit au marqueur « I’m not a fucking midget » – « je ne suis pas un putain de nain ».

C’est au festival de Woodstock 1999 et Kid Rock hurle au micro « ce n’est pas un nain, ce n’est pas un hippie, ce n’est pas mon fils mais il aime fumer beaucoup de putain d’herbe ». Et il ajoute que Joe C aime les nichons américains ; Joe C confirme et des filles soulèvent leur tee shirt pour montrer leurs seins. C’est vraiment sympa.

D’ailleurs, il faudrait que l’on parle un jour de Kid Rock, qui atteint des sommets de mauvais goût assumé à la fois dans le rap, dans le rock et dans la country – une triple performance qui, heureusement ou hélas, le tient en une persistante bonne santé et lui assure de ne pas figurer, pour cette année tout au moins, parmi nos Grands Macabres.

Nous écoutons : La version enregistrée en concert de Early Mornin' Stoned Pimp de Kid Rock, avec Joe C au micro.