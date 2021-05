Jimmie Rodgers, le blues du tuberculeux

Il venait de la plèbe du Sud des États-Unis et a porté toute sa courte vie la casquette des employés des chemins de fer. Mais la maladie a vite vaincu l’inventeur de la country music.

Aujourd’hui, 26 mai, je voudrais vous parler de Jimmie Rodgers, mort le 26 mai 1933 à l’âge de trente-cinq ans.

Nous Français, nous pensons volontiers que la chanson est toujours une affaire de mots. Or Jimmie Rodgers a tout changé avec des sortes de glissements de la voix de poitrine à la voix de tête qui étirent des diphtongues pointues – léyiooo, léyiééé, léyiii. Cela s’appelle le yodel, et en Amérique, cela suffit à faire une révolution.

Après lui, des milliers d’artistes américains yodeleront à leur tour ; c’est même un tic encore répandu dans la country music d’aujourd’hui. Et avec une chanson, T for Texas, enregistrée en 1927, Billie Rodgers permet un basculement singulier : l’Amérique des villes va se reconnaître dans la culture de l’Amérique rurale. Et c’est aussi le moment où le show business découvre que l’on peut vendre à la fois une musique, son créateur et sa légende. Pour résumer, c’est l’invention de la country music.

Nous écoutons :

T for Texas (Blue Yodel #1), le premier grand succès de Jimmie Rodgers, enregistré fin 1927.