Jimi Hendrix, scènes de ménage et insomnie

Le plus immense guitariste de l’histoire du rock avait à Londres une petite amie allemande au caractère volcanique. Et aussi, ce jour-là, quelques difficultés à trouver le sommeil…

Aujourd’hui, 18 septembre, je voudrais vous parler de Jimi Hendrix, mort le 18 septembre 1970, à l’âge de vingt-sept ans.

On peut être un des musiciens les plus importants de son époque, le savoir et pourtant traverser une mauvaise passe. Et puis on peut être un immense artiste adulé par des millions de gens – dont un certain nombre de femmes douces et calmes – et pourtant avoir une petite amie très douée pour les crises.

Jimi Hendrix est donc là, en septembre 1970 à Londres. Il a dû quitter New York peu après avoir pris livraison de son studio d’enregistrement flambant neuf, Electric Lady, et il ronge son frein en attendant de pouvoir retrouver cet outil de création spécialement conçu pour son usage. Il est venu en Europe pour quelques concerts, mais son bassiste Billy Cox quitte le trio et rentre aux États-Unis. Jimi veut se séparer de son manager, il est emmêlé dans plusieurs histoires sentimentales à la fois. Il a beaucoup de mal à dormir.

In From the Storm de Jimi Hendrix, un de ses derniers enregistrements, réalisé en juillet et août à Electric Lady, son studio tout neuf de New York. Une chanson qui paraîtra sur l’album posthume The Cry of Love en mars 1971.