Jaco Pastorius, le génie clochard

Il a révolutionné la basse électrique et compte parmi les musiciens les plus influents du XXe siècle. Mais alcoolique et bipolaire, il a connu une déchéance atroce.

Jaco Pastorius (1951 - 1987) sur la scène de l'Auditorium Theater de Chicago, Illinois, avec Weather Report, le 15 novembre 1978, © Getty / Paul Natkin/Getty Images