Hermann Finck, théoricien précoce

Si l’on sait tant de choses sur la pratique musicale et les règles de composition dans l’Allemagne du XVIe siècle, c’est notamment grâce à ce jeune artiste.

Aujourd’hui, 28 décembre, je voudrais vous parler d’Hermann Finck, mort le 28 décembre 1558, à l’âge de trente et un ans.

Qu’on le sache tout de suite : Hermann Finck s’éteint à l’âge de trente et un ans. Et l’on ne dispose pas de source qui nous permette de savoir de quoi il est mort. On ne sait d’ailleurs pas grand-chose de lui – enfin, je veux dire de sa personnalité, de son aspect physique, de son caractère.

On peut faire appel à un site spécialisé qui produit automatiquement des milliers de thèmes astraux de personnalités – puisque l’on connait sa date et son lieu de naissance – le 21 mars 1527 à Pirna, dans le duché de Saxe. Et donc un site d’astrologie nous apprend que le thème astral d’Hermann Finck a le même aspect Lune sextile Pluton que celui de Mariah Carey, de Bono de U2, de Romy Schneider et de Marie Curie. Et qu’il partage avec l’abbé Pierre, Greta Garbo, Buster Keaton et Jackie Chan un même aspect Mercure carré Jupiter, ce qui peut apparaître comme un enseignement décisif pour la compréhension de ce compositeur.

Nous écoutons : Christ ist erstanden, composition d’Hermann Finck pour soli et trois trombones, interprétée par l’Ensemble de musique ancienne de Dresde et le Bläser Collegium de Leipzig, sous la direction de Ludger Rémy.