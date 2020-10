Ginette Neveu dans la nuit des Açores

Aujourd’hui, 28 octobre, je voudrais vous parler de Ginette Neveu, morte le 28 octobre 1949, à l’âge de trente ans. Elle devenait la plus grande violoniste du monde lorsqu’elle a disparu avec son frère et les autres passagers d’un avion vers New York – dont le boxeur Marcel Cerdan.

Ginette Neveu, © Getty