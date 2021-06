Georges Bizet, malgré (ou à cause de) Carmen

Il était plein de promesses dès l’enfance et il a composé l’ouvrage qui a peut-être été joué le plus souvent de l’histoire de l’opéra.

Aujourd’hui, 3 juin, je voudrais vous parler de Georges Bizet, mort le 3 juin 1875 à l’âge de trente-six ans.

Georges Bizet est destiné à l’opéra. On peut considérer que la profession d'origine de son père, perruquier et coiffeur, est un handicap. Mais son père est devenu professeur de chant, encouragé par son beau-frère, François Delsarte, immense pédagogue dont l’enseignement déborde du lyrique et englobe la danse et l’art oratoire. La mère du petit Georges est pianiste et, après une excellente formation en famille, il entre à neuf ans dans la classe de Marmontel au Conservatoire de Paris, puis à dix-sept ans dans la classe de composition de Fromental Halévy. Il publie aussitôt sa première symphonie et, deux ans plus tard, sa première opérette, Le Docteur Miracle. À dix-neuf ans, il emporte le prix de Rome de composition et part pour trois ans à la Villa Médicis. Ses « envois de Rome », obligation des pensionnaires, annoncent une grande carrière.

Il revient à Paris en pleine confiance, emporte quelques succès encourageants, épouse la fille de son professeur Fromental Halévy.

Nous écoutons : La habanera L’amour est enfant de bohème, telle que Georges Bizet l’avait composée et que refusa l’interprète du rôle-titre de Carmen à sa création en 1875, le contraignant à composer une nouvelle version inspirée d’une composition espagnole. Ici, la première version enregistrée de cette habanera, par Angela Gheorgiu accompagnée par l’Orchestre national du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson, en 2003.