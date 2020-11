Franz Schubert, entre spleen et maladie

On dit parfois qu’il est le compositeur des plus belles mélancolies du XIXe siècle – mais sans doute avait-il de vraies raisons d’être mélancolique.

Aujourd’hui, 19 novembre, je voudrais vous parler de Franz Schubert, mort le 19 novembre 1828 à l’âge de trente et un ans.

On n’en n’a jamais fini avec Franz Schubert. Nous vivons dans un monde où chaque génération, depuis bientôt deux siècles, ajoute Schubert à Schubert. Il y a toujours sur les ondes un piano, une voix lyrique, un orchestre de chambre, qui transforme en quelques instant un humain étranger au sublime en un compagnon d’âme de Franz, l’arrachant à ses soucis de prélèvement à la source et de qualité du réseau mobile.

À chaque génération, on efface tout, on oublie les piauleuses qui ont fait sonner ses lieder comme des freins de camion, on oublie La Jeune Fille et la Mort grésillant sur le standard d’attente d’un laboratoire d’analyses médicales, on oublie qu’on a d’abord cru que La Truite était écrite exprès avec des fausses notes pour le piano du neveu.

On en oublie même combien, de son vivant, Franz Schubert a eu de succès, et d’influence, et de douleur.

Nous écoutons : Nacht und Traüme, un lieder de 1825 de Franz Schubert, dans une version toute récente avec la chanteuse folk Rosemary Standley et la soprano Sandrine Piau en compagnie de l’ensemble Contraste.

