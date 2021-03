Frank Teschemacher, au commencement du Chicago jazz

Ce clarinettiste et chef d’orchestre appartient à ce groupe de lycéens qui vont transformer le visage de la musique dans leur ville.

Aujourd’hui, 1er mars, je voudrais vous parler de Frank Teschemacher, mort le 1er mars 1932 à l’âge de vingt-cinq ans.

Vous qui roulez en décapotable pendant l’hiver, souvenez-vous de Frank Teschemacher et ne gardez pas vos mains dans vos poches. La musique pourtant lui avait apporté d’immenses bienfaits depuis le temps où, bigleux et accablé d’acné, on se moquait de lui au lycée. Avec quelques copains, pour la plupart nés comme lui en 1906, ils commençaient pourtant à jouer sérieusement, à l’époque. Ils seraient cette phalange de musiciens influents venus du même quartier, le noyau de ce que l’on appellerait le Chicago Jazz.

Frank Teschemacher – « Tesch », pour les copains – est peut-être le plus précoce. Tout gosse, il a attaqué le banjo et le violon, le piano en conciliant ses envies et les fermes conseils de ses parents – il sait déchiffrer à vue, il sait improviser. Au lycée, son copain Bud Freeman, futur grand sax, le convainc de passer à la clarinette. Passion de jeunes gens pour une musique venue de la Nouvelle-Orléans et dont le centre névralgique est Chicago – Louis Armstrong y a débarqué en 1922.

À dix-neuf ans, Frank Teschemacher est professionnel ; à vingt-deux ans, il enregistre ses premiers disques. C’est l’époque où les groupes ont des noms ronflants – McKenzie and Condon’s Chicagoans, The Jungle Kings, The Chicago Rhythm Kings, The Cellar Boys, The Big Aces, Frank Teschemacher’s Chicagoans…

Nous écoutons : Baby Won’t You Please Come Home, enregistré en 1928 par les Chicago Rhythm Kings avec Frank Teschemacher à la clarinette, Muggsy Spanier au cornet, Gene Krupa à la batterie, Mezz Mezzrow au ténor et Eddie Condon au chant et au banjo.