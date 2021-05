Frank Churchill face au grand méchant loup

Le plus célèbre (et peut-être le plus génial) compositeur de l’univers Walt Disney a dû affronter la dépression, même s’il enchantait des millions d’enfants.

Aujourd’hui, 14 mai, je voudrais vous parler de Frank Churchill, mort le 14 mai 1942 à l’âge de quarante ans.

On parle si souvent de ce paradoxe que c’est devenu un cliché : les jolis petits dessins animés qui émerveillent les enfants sont souvent l’œuvre de personnalités troublées. Et Frank Churchill, que l’on considère comme le plus talentueux compositeur de l’histoire des studios Disney, n’échappe pas à la règle.

Pourtant, cela commence assez innocemment – au cinéma. À quinze ans, il commence à jouer du piano pour accompagner les films muets dans une salle de sa petite ville de Ventura, en Californie. Ce n’est pas très compliqué : il suffit de regarder l’écran et de laisser courir ses doigts à mesure que défilent les images et les émotions.

Quand il vient l’heure de choisir un métier, il ne persévère pas longtemps dans ses études de médecine. En 1924, il a vingt-trois ans et il devient accompagnateur à la radio – encore de la musique illustrative. Mais on le remarque et, à vingt-neuf ans (et alors qu’il habite toujours chez ses parents), il entre chez Disney.

Il doit travailler sur une idée de Walt Disney : composer des chansons originales pour des dessins animés de courte durée, avec l’idée que les exploitants les diffuseront beaucoup dans leurs salles grâce à la musique. Ce seront les Silly Symphonies, dont Churchill va composer le chef d’œuvre absolu, Who’s Afraid Of The Big Bad Wolf, en 1933.

Nous écoutons :

Who’s Afraid Of the Big Bad Wolf, une des compositions de Frank Churchill qui, depuis 1933, compte parmi les mélodies les plus partagées dans le monde.