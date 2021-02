Florence Ballard, l’injustice Supremes

Elle fut une des trois fondatrices des Supremes mais elle fut peu à peu évincée au profit exclusif de Diana Ross.

Aujourd’hui, 22 février, je voudrais vous parler de Florence Ballard, morte le 22 février 1976 à l’âge de trente-deux ans.

Detroit, c'est la ville de l'automobile et la ville de Motown, le label légendaire de soul music, créé par Berry Gordy. Dans cette ville ouvrière, trois adolescentes noires s’entendent à merveille, surtout derrière le micro. Florence Ballard, Mary Wilson et Diana Ross sont les Primettes.

Voix puissante, presque autoritaire, Florence Ballard est souvent la lead vocalist. Elle a dix-sept ans quand le groupe signe chez Motown. C’est d’ailleurs elle qui trouve le nouveau nom de la formation : The Supremes.

Nous écoutons :

Buttered Popcorn, une des rares chansons des Supremes dont la voix lead est tenue par Florence Ballard, sur un 45 tours sorti en juillet 1961, avant que Berry Gordy ne donne le pouvoir à Diana Ross au sein du trio.