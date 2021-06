Ernest Chausson, l’amateur et son vélo

Il n’avait guère le souci des choses matérielles, ce qui lui a permis d’être l’ami des plus grands artistes de son temps. Mais Ernest Chausson aimait la bicyclette…

Aujourd’hui, 10 juin, je voudrais vous parler d’Ernest Chausson, mort le 10 juin 1899 à l’âge de quarante-quatre ans.

Ernest Chausson n'est pas né en 1855 dans une famille richissime, mais l'expansion et l’embellissement de Paris assurent un train de vie plus que confortable à cet unique héritier d’un entrepreneur prospère. Il peut se permettre de faire des études de droit sans s’investir avec entrain dans une carrière d’avocat. La grande affaire de sa vie, c'est la musique.

Il a vingt-trois ans quand il publie ses premières partitions et commence à suivre l’enseignement de la classe d’instrumentation de Jules Massenet. Il se passionne pour Richard Wagner, assiste à la création de Parsifal à Bayreuth en compagnie de son ami Vincent d’Indy. Il reçoit des leçons de César Franck.

Nous écoutons : Poème pour violon et orchestre op. 25 d’Ernest Chausson, enregistré en 1962 par David Oistrakh et l’orchestre symphonique de Boston dirigé par Charles Munch.